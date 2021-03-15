Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali nefes kesti! Bir dönemin çocuk oyuncusu Elif Ceren Balıkçı değişimi

Bez Bebek'in Pompi'si olarak tanınan Elif Ceren Balıkçı'yı görenler değişimine inanamadı. Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı. Merhamet dizisinde Özgü Namal'ın çocukluğuna hayat veren Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Esra karakterini canlandıran Elif Ceren Balıkçı'nın son hali ile ağızları açık bıraktı! Elif Ceren Balıkçı güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın son hali...