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Haberler Galeri Bez Bebek’in Pompi’siydi... Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdi tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 07:11

Bez Bebek’in Pompi’siydi... Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdi tanımak çok zor!

Bez Bebek'in Pompi'sinin son hali dudak uçuklattı! Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı. Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Bez Bebek'in Pompi'si Elif Ceren Balıkçı'nın inanılmaz değişimi

Bez Bebek’in Pompi’siydi... Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdi tanımak çok zor!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'nın özellikle kötü karakterlerdeki başarılı oyunculuğu dikkat çekiyordu.

Bez Bebek’in Pompi’siydi... Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdi tanımak çok zor!

Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanımıştık ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı.

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Bez Bebek’in Pompi’siydi... Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdi tanımak çok zor!

Hayatımıza ilk 2008'de Kayıp Prenses dizisiyle girmiş Nil karakteri ile tanınmıştı…

Bez Bebek’in Pompi’siydi... Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdi tanımak çok zor!

2010 yılında Bez Bebek ile tekrar dizilerde gördük. Yaramaz ve aklı hep kötülüğe çalışan Özge ile aşırı yakın olup yine herkesin nefret odağı olmuştu.

Bez Bebek’in Pompi’siydi... Çocuk yıldız Elif Ceren Balıkçı değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdi tanımak çok zor!

Birçok dizide karşımıza çıkan kötü karakterli, sinsi ve çirkef rollerde gördüğümüz Elif'in bu rollerdeki başarılı oyunculuğu her zaman dikkat çekiyor.

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