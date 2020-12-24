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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğlu Sadri Alışık aynı dedesi...

'nın Fekeli'si meğer oğlu ile aynı dizideymiş! 'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğlu aynı dedesi...

'nın 3. sezonu ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Atv'nin rekortmen dizisi ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. Yayınlanan Bir Zamanlar 78. bölüm fragmanları sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Bir Zamanlar Çukurova perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularının başında Fekeli karakterine hayat veren geliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın usta isimlerinden Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası. İşte ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız birbiriyle akraba olan ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:31
Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğlu Sadri Alışık aynı dedesi...

'nın 3. sezonu ile fırtınalar estirmeye devam ediyor. Atv'nin rekortmen dizisi ile bu akşam sevenleriyle buluşacak. Yayınlanan Bir Zamanlar 78. bölüm fragmanları sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Bir Zamanlar Çukurova perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın merak edilen oyuncularının başında Fekeli karakterine hayat veren geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğlu Sadri Alışık aynı dedesi...

'nın usta isimlerinden 'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden 'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde. Kerem Alışık'ın, dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir Zamanlar 'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası. İşte ve sizin için derlediğimiz öğrenince çok şaşıracağınız birbiriyle akraba olan ünlü isimler...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğlu Sadri Alışık aynı dedesi...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğlu Sadri Alışık aynı dedesi...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık meğer oğlu ile aynı dizideymiş! Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık oğlu Sadri Alışık aynı dedesi...

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