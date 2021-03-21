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'nın 'u kızı ile ile hayranlarına sürpriz yaptı! "Kızımla rol aldım sıra hanımda"

'nin sevilen dizisi 'nın 'u , dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde kızı ile oynadı. 'Gaffur' karakterinin 'Gülçiçek' adlı kızla yaptığı kısa muhabbet, ilgiyle izlendi. Sevimli kızın, Bülent Polat'ın gerçek kızı olduğunu öğrenen takipçiler 'Ne kadar güzelsiniz' yorumları yağdırdı. Bülent Polat kızı Doğa ile çekilen bir fotoğrafını 'Aynı sahnede olmak bir mucize' yorumuyla paylaştı ve "4. Sezonda Hanımda oynasın diyorum dizide" dedi. İşte ve eşi beğeni toplayan paylaşımları...

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 08:57 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 09:02
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı! Kızımla rol aldım sıra hanımda

'nin sevilen dizisi 'nın 'u , dizinin önceki gün yayınlanan bölümünde kızı ile oynadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı! Kızımla rol aldım sıra hanımda

'' karakterinin 'Gülçiçek' adlı kızla yaptığı kısa muhabbet, ilgiyle izlendi.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı! Kızımla rol aldım sıra hanımda

Sevimli kızın, 'ın gerçek kızı olduğunu öğrenen takipçiler 'Ne kadar güzelsiniz' yorumları yağdırdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı! Kızımla rol aldım sıra hanımda

kızı ile çekilen bir fotoğrafını 'Aynı sahnede olmak bir mucize' yorumuyla paylaştı ve "4. Sezonda Hanımda oynasın diyorum dizide" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat kızı ile Doğa ile hayranlarına sürpriz yaptı! Kızımla rol aldım sıra hanımda

İşte 'nın 'u 'ın kızı ve eşi beğeni toplayan paylaşımları...

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