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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı idi... Usta oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!
Giriş Tarihi: 11.08.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 15:00

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı idi... Usta oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı olarak gönüllere taht kuran Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Gördüm'ün kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor. İşte son olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı olarak izlediğimiz Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı idi... Usta oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı olarak gönüllere taht kuran Vahide Gördüm'ün kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı idi... Usta oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı idi... Usta oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!

Vahide Gördüm ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Gördüm'ün kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı idi... Usta oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!

İşte son olarak Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı olarak izlediğimiz Vahide Gördüm'ün kızı Alize Gördüm ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı idi... Usta oyuncu Vahide Gördüm meğer kızıyla aynı dizideymiş!
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