Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

"Bazı insanların seveni de olur, sevmeyeni de olur, sövenleri de olur. Böyle şeyin aslı astarı yok. Uzun bir koridor yürüdüm sonrasında, konuşurken kendim dahi 'Herhalde Zeki Bey (Müren) beni çağırdı, ölüyorum' dedim."