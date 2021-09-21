Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı program geçtiğimiz akşam yayın hayatına başladı. İmaj değişikliğine giden Bülent Ersoy'un yüzündeki gerginlik de gözden kaçmadı. Estetik yaptırdığı düşünülen Bülent Ersoy'un paylaşılan fotoğraflarındaki filtre de abartılınca Diva sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Diva, sosyal medyada hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katılarak yanıt verdi. İşte Bülent Ersoy'un yeni imajı ve yüzündeki değişim...