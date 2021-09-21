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Haberler Galeri Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 21.09.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 14:42

Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı program geçtiğimiz akşam yayın hayatına başladı. İmaj değişikliğine giden Bülent Ersoy'un yüzündeki gerginlik de gözden kaçmadı. Estetik yaptırdığı düşünülen Bülent Ersoy'un paylaşılan fotoğraflarındaki filtre de abartılınca Diva sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Diva, sosyal medyada hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katılarak yanıt verdi. İşte Bülent Ersoy'un yeni imajı ve yüzündeki değişim...

Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

Bülent Ersoy, 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla gündeme gelmişti. Diva, sosyal medyada hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katılarak yanıt verdi.

Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

İDDİALARA YANIT VERDİ

Usta sanatçı, hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına yanıt verdi: Çok heyecanlandık canlı yayın olduğu için. Muhterem izleyicilerin beğenmeleri üzerine hazırlanan bir program, 'acaba ne diyecekler?' heyecanı...

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Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

"En başta yaratıcı olmak, üretici olmak, yerinde saymamak ve insanlara saygılı olmak gerekir. Yorumlar hep yapıldı 50 senedir. Bazılarını haklı gördüm, bazılarını haksız..."

Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

"TOLERE ETMEYE ÇALIŞTIM"

"Üzüntülerimi yastığıma akıttığım iki damla yaşla kimseye göstermedim, hep tolere etmeye çalıştım. Böyle bir tarzım, tavrım hayatım boyunca olmadı."

Bülent Ersoy’un yüzüne ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

"Bazı insanların seveni de olur, sevmeyeni de olur, sövenleri de olur. Böyle şeyin aslı astarı yok. Uzun bir koridor yürüdüm sonrasında, konuşurken kendim dahi 'Herhalde Zeki Bey (Müren) beni çağırdı, ölüyorum' dedim."

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