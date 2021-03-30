Buse Varol ile Alişan’ın kızları minik Eliz tüm şirinliğiyle ilgiyi topladı! Anne kızın pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve kızı Eliz'i kucağına alan güzel oyuncu Buse Varol 'dan yeni paylaşım geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Buse Varol son paylaşımını kızı Eliz ile yaptı. Buse Varol kızının fotoğrafını ' Eliz'im…' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.