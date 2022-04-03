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Haberler Galeri Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi 'deeplift' yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:53

Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi 'deeplift' yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında. 59 yaşındaki şarkıcı genç görünmek için "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. Nikah öncesi 'deeplift' yaptıran Seda Sayan sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi ’deeplift’ yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Seda Sayan (59) daha önce Fransız askısı yöntemiyle 10 yıl gençleşmişti. 7 Mayıs'ta müzisyen Çağlar Ökten ile 7. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı bir kez daha estetik yaptırdı.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi ’deeplift’ yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Bu kez 'deeplift' tekniğiyle alt yanaklarını ve gıdısını gerdirdi. Bu anları doktoru sosyal medyada paylaştı.

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Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi ’deeplift’ yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Seda Sayan yedinci evliliği için hazırlıklara başladı. Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenmek üzeren olan Seda Sayan, soluğu yine estetik doktorunda aldı.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi ’deeplift’ yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Daha önce Fransız Askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren 59 yaşındaki şarkıcı, şimdi ise Deeplift yaptırdı.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi ’deeplift’ yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

YÜZÜNÜ VE GIDISINI GERDİRDİ

"Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcının o anları sosyal medyaya düştü.

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