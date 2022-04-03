Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan estetiğe doymuyor! Nikah öncesi ’deeplift’ yaptırdı sosyal medyanın diline düştü!

Giriş Tarihi: 03.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 09:53

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığında. 59 yaşındaki şarkıcı genç görünmek için "Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdirdi. Nikah öncesi 'deeplift' yaptıran Seda Sayan sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.