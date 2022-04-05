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Haberler Galeri Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a oğlundan veto! Oğulcan Engin’in tek şartı…
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:07

Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a oğlundan veto! Oğulcan Engin’in tek şartı…

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın oğlu Prag'ta düzenlenecek nikaha da gitmeyecek. Oğulcan Engin daha önce de annesine konuşma yasağı getirmişti.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a oğlundan veto! Oğulcan Engin’in tek şartı…

Kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin tepki gösterdi.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a oğlundan veto! Oğulcan Engin’in tek şartı…

İddialara göre Seda Sayan'ın oğlu Prag'ta düzenlenecek nikaha da gitmeyecek. Oğulcan Engin daha önce de annesine konuşma yasağı getirmişti.

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Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a oğlundan veto! Oğulcan Engin’in tek şartı…

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'ten evlilik teklifi aldı ve teklifi kabul ederek düğün hazırlığına başladı.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a oğlundan veto! Oğulcan Engin’in tek şartı…

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin neredeyse aynı yaşta olduğu Ökten ve annesinin evlenmesinden pek hoşlanmadı.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a oğlundan veto! Oğulcan Engin’in tek şartı…

Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, her ne kadar annesinin mutluluğunu istese de bu evliliğe ilk başta büyük tepki gösterdi. Takvim'de yer alan iddiaya göre Oğulcan Engin annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koştu.

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