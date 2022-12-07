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Haberler Galeri 'Çalıkuşu'nun Feride'si Aydan Şener güzelliğiyle büyüledi! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’
Giriş Tarihi: 07.12.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 13:51

'Çalıkuşu'nun Feride'si Aydan Şener güzelliğiyle büyüledi! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, son hali ile magazin gündemine yine bomba gibi düştü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına bastı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkarıyor. İddialı pozları ile ilgi odağı olan Aydan Şener için adeta yıllar tersine akmış! İşte Aydan Şener'in son hali...

’Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener güzelliğiyle büyüledi! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

23 yaşındayken oynadığı 'Çalıkuşu' dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanınan Aydan Şener, sosyal medyada gündem oldu. Usta oyuncu Aydan Şener'in son paylaşımına adeta yorum yağdı.

’Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener güzelliğiyle büyüledi! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Yeşilçam'ın tescilli güzeli usta oyuncu Aydan Şener'in son hali ortalığı kasıp kavurdu.

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’Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener güzelliğiyle büyüledi! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

’Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener güzelliğiyle büyüledi! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

’Çalıkuşu’nun Feride’si Aydan Şener güzelliğiyle büyüledi! ‘Bitmeyen güzellik ve gençlik’

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

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