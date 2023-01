Giriş Tarihi: 15.01.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 14:26

Can Yaman annesi ile poz verdi gören kız kardeşi sandı! Can Yaman'ın annesi Güldem Can güzelliğiyle hayran bıraktı!

Demet Özdemir'le başrolü paylaştığı 'Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, 'Bay Yanlış' final yaptıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etti. Ünü ülke sınırlarını aşan ve özellikle İtalya'da yoğun bir ilgiyle karşılaşan Can Yaman, rol aldığı dizinin dışında katıldığı TV programlarından 100 bin euro kazanır hale geldi. Yaman, şu sıralar 'Viola Come II Mare' dizisinde boy gösteriyor. Can Yaman paylaştığı fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Can Yaman özel hayatı ile de merak konusu oluyor. Ailesi ile de paylaşımlarda bulunan Can Yaman'ın paylaşımlarında annesini görenler ise oldukça şaşırıyor. İşte güzelliğiyle dikkat çeken annesi Can Yaman'ın annesi Güldem Can...