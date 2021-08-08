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Haberler Galeri Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!
Giriş Tarihi: 08.08.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 09:17

Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi. Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti. 90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncuları arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Usta sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor. İşte Tarık Tarcan'ın son hali

Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Bir dönemin yakışıklı oyuncularından Tarık Tarcan, mesleğinin en başarılı döneminde ara verdi. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 62 yaşındaki Tarcan, köy kahvesinde sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" diyor.

Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Çarkıfelek yarışmasıyla gönüllere taht kuran Tarık Tarcan, Türkiye'nin en yakışıklı erkeklerinden biriydi.

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Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Mankenlik, oyunculuk, sunuculuk... Yapamadığı iş kalmadı. Ama 32 yaşına geldiğinde her şeyden elini eteğini çekti.

Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

90'lı yıllarda en yakışıklı manken ve oyuncuları arasında gösterilen Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor.

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