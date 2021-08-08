Çarkıfelek’in yıldızı Tarık Tarcan bir döneme damga vurmuştu! Son hali hayranlarını şaşırttı!

Bir dönemin yakışıklı oyuncularından Tarık Tarcan, mesleğinin en başarılı döneminde ara verdi. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 62 yaşındaki Tarcan, köy kahvesinde sakin günlerinin keyfini çıkarıyor. Ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" diyor.