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Haberler Galeri Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 12:07

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ve girdiği polemikler ile adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, hakkındaki bilinmeyen bir gerçek ile gündem oldu. Cüretkar pozların kadını olarak tanınan Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Ebru Polat, son olarak 15 yıl aradan sonra gerçek mesleğine döneceğini açıkladı. Şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleğini ilk defa duyanlar ise şaşkınlık yaşadı. İşte güzel şarkıcı Ebru Polat'ın eğitimini aldığı mesleği...

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!

Cüretkar pozların kadını olarak tanınan Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Ebru Polat, son olarak 15 yıl aradan sonra gerçek mesleğine döneceğini açıkladı.

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ve girdiği polemikler ile adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, hakkındaki bilinmeyen bir gerçek ile gündem oldu.

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Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!

Şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleğini ilk defa duyanlar ise şaşkınlık yaşadı.

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!

İşte güzel şarkıcı Ebru Polat'ın eğitimini aldığı mesleği...

Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!

2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Ebru Polat, bir süre avukat olarak görev yaptıktan sonra kariyerini bambaşka bir alan olan müzik üzerine kurmaya karar verdi.

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