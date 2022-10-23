Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:58
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
12:07
Cesur pozların kadını şarkıcı Ebru Polat 15 yıl sonra gerçek mesleğine geri dönüyor! Duyan şoke oldu!
Sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ve girdiği polemikler ile adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, hakkındaki bilinmeyen bir gerçek ile gündem oldu. Cüretkar pozların kadını olarak tanınan Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı. Ebru Polat, son olarak 15 yıl aradan sonra gerçek mesleğine döneceğini açıkladı. Şarkıcı Ebru Polat'ın gerçek mesleğini ilk defa duyanlar ise şaşkınlık yaşadı. İşte güzel şarkıcı Ebru Polat'ın eğitimini aldığı mesleği...