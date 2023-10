'Sus Pus' albümünü 2015'te çıkardım. Her hafta canlı orkestrayla sahneye çıkıyoruz. 20 kişilik ekiple Türkiye'yi ve dünyayı geziyoruz. Müzik sürekli albüm çıkarmak değil, binlerce insanla buluşmak. 2000'lerde single için aylarca beklerdik, şu an sanki her gün single bekleniyor gibi. Son 4 senede çok kaybım oldu, babamı, kayınpederimi, dayılarımı, arkadaşlarımı, rapçi kardeşlerimi kaybettim. Duygusal çöküşlerim oldu. Bir rapçinin en çok yapması gereken şey öğrenmek, bilgi toplamak, ben de boş kalmadım, şimdi biriktirdiklerimi yazıp söylüyorum. Ailem için, kaybettiğim kişiler için yapmak istediğim şarkılar var.