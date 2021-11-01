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Haberler Galeri Davaro'nun Cano'su son hali ile şaşırttı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 01.11.2021 06:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 06:23

Davaro'nun Cano'su son hali ile şaşırttı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali...

Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Kemal Sunal ile birlike rol aldığı Davaro filmiyle Yeşilçam'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pembe Mutlu'nun değişimi şoke etti. Yeşilçam'da birçok projede yer alan Pembe Mutlu, Davaro filminde 'Cano' karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde!

Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde yer alan Pembe Mutlu son hali ile hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 66 yaşında olan Pembe Mutlu'yu görenler tanımakta zorlanıyor.

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Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde!

İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar ile oynadığı Mavi Mavi filminde güzelliğiyle dikkat çeken Pembe Mutlu'nun eski halinden eser yok. İşte Davaro'nun Cano'su Pembe Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde!
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Davaro’nun Cano’su son hali ile şaşırttı! Çiçek Abbas’ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu tanınmaz halde!
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