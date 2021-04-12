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Haberler Galeri Defne Samyeli siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlara imza attı! ‘Sanki 49 değil de 19 gibi’
Giriş Tarihi: 12.04.2021 06:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 06:20

siyah taytıyla caddelerinde yine pozlara imza attı! ‘Sanki değil de 19 gibi’

'nin geçtiğimiz aylarda eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli'nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı. 'a giden Defne Samyeli, hesabından bir birinden paylaşımlar yaptı. Defne Samyeli'nin siyahlar içindeki pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve geldi. Fit görüntüsüne ise övgüler yağdı…

Defne Samyeli siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlara imza attı! ‘Sanki 49 değil de 19 gibi’

, tatilinde verdiği pozlarla dikkat çekti. Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken yaşındaki Defne Samyeli'nin paylaşımlarına hayranları yağdırdı.

Defne Samyeli siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlara imza attı! ‘Sanki 49 değil de 19 gibi’

Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya giden paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Defne Samyeli siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlara imza attı! ‘Sanki 49 değil de 19 gibi’

Amerika'da Texas ve Miami'de tatil yapan Samyeli son olarak ise 'a gitti.

Defne Samyeli siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlara imza attı! ‘Sanki 49 değil de 19 gibi’

NEW YORK POZLARINA BEĞENİ YAĞDI!
Samyeli, caddelerinde çekilen fotoğraflarını 'dan paylaştı.

Defne Samyeli siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlara imza attı! ‘Sanki 49 değil de 19 gibi’

yaşındaki fit vücuduyla dikkat çekti.

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