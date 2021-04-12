Defne Samyeli siyah taytıyla New York caddelerinde yine iddialı pozlara imza attı! ‘Sanki 49 değil de 19 gibi’

Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli'nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı. New York'a giden Defne Samyeli, Instagram hesabından bir birinden iddialı paylaşımlar yaptı. Defne Samyeli'nin siyahlar içindeki pozlarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Fit görüntüsüne ise övgüler yağdı…