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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan 19 yaş pozu! Derin Talu verdiği kiloları dar elbisesi ile sergiledi!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 14:57

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan 19 yaş pozu! Derin Talu verdiği kiloları dar elbisesi ile sergiledi!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkat çekerken küçük kızı Derin Talu da ablasından geri kalmıyor. Daha önce de yaşından oldukça büyük gösteren kıyafet ve makyaj tercihiyle çok konuşulan Derin Talu şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Son olarak yeni yaşını kutlayan Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli ile verdiği doğum günü pozlarına fiziği damga vurdu. Dar elbisesi ile poz veren Derin Talu'nun son haline yorum yağdı. İşte Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun 19 yaş pozları...

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan 19 yaş pozu! Derin Talu verdiği kiloları dar elbisesi ile sergiledi!

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu 19'una bastı.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan 19 yaş pozu! Derin Talu verdiği kiloları dar elbisesi ile sergiledi!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor.

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan 19 yaş pozu! Derin Talu verdiği kiloları dar elbisesi ile sergiledi!

Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkat çekerken küçük kızı Derin Talu da ablasından geri kalmıyor.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan 19 yaş pozu! Derin Talu verdiği kiloları dar elbisesi ile sergiledi!

Daha önce de yaşından oldukça büyük gösteren kıyafet ve makyaj tercihiyle çok konuşulan Derin Talu şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’dan 19 yaş pozu! Derin Talu verdiği kiloları dar elbisesi ile sergiledi!

Son olarak yeni yaşını kutlayan Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli ile verdiği doğum günü pozlarına fiziği damga vurdu.

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