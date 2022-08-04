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Haberler Galeri Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:27

Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

48 yaşındaki Songül Karlı cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulundu. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...

Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Yaptığı estetiklerle ve cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Ünlü türkücü Songül Karlı, her adımıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

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Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Sesinin güzelliğiyle ön planda olan Karlı, sunuculuk yaparak da ekranlarda yer alıyor.

Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Son dönemde ise değişimiyle sık sık gündem olan türkücü, oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.

Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

Annesine bikini pozları sonrası "Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen Efe büyüdü.

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