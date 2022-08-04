Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:27

Değişimiyle gündem olan bu kez Songül Karlı’nın oğlu Efe Furkan oldu! Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler çok şaşırdı...

48 yaşındaki Songül Karlı cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşındaki Songül Karlı son olarak sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulundu. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...