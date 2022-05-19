Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:42

Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş esnekliğiyle yine sınırları zorladı! 45 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı hareket ile ağızları açık bıraktı!

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolleri paylaştığı Deli Yürek dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Zeynep Tokuş, şimdilerde kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyor. Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almadı. 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oluyor. Tokuş, esnekliğini sergilediği bir fotoğrafını yayınladı. Zeynep Tokuş paylaşımına 'Benden daha da iyi yapacağınıza eminim süper yogiler. Hatta gerçek bir kahveden gerçek bir yudum bile alabilirsiniz. Ben bitmiş kahve fincanımı kullandım. Deneyen etiketlesin… Heyecanla sizden gelecekleri bekliyorum' notunu ekledi. 45 yaşındaki Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ağızları açık bırakıyor. Yaptığı zor yoga hareketleri ve fit vücuduyla dikkat çeken Zeynep Tokuş'a övgüler yağdı...