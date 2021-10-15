Demet Akalın’ın annesini paylaştı görenler söylemeden edemedi! Demet Akalın’ın kızı Hira anneannesinin kopyasıymış...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, polemikleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde Seda Sayan ile arası televizyon programı yüzünden bozulan Demet Akalın, "Gelinim Mutfakta" programının sunuculuğuna başlamış ama bu macerası kısa sürmüştü. Yoğunluktan dolayı programı bıraktığını açıklayan Demet Akalın son olarak annesi ile gündeme geldi. Demet Akalın'ın annesi ve kızı Hira ile pozlarını görenler Şenay Akalın'ın torunu ile benzerliğine dikkat çekti. Paylaşımlara "3 kuşak birbirinin aynısı" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Demet Akalın'ın annesi Şenay Akalın...