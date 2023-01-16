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Haberler Galeri Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:23

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Demet Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti. Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirdiler ve Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine geçmek için kolları sıvadılar. Ünlü çift kesenin ağzını açtı. Evde Demet Özdemir'in zevklerine göre tadilat yaptırdı. Oğuzhan Koç, evleri için milyonluk bütçe ayırdı. Çiftin 3 milyon TL'ye yeniledikleri söylenen villa, şıklığıyla olduğu kadar duvarlardaki sanat eserleriyle de 'aşk sarayı' dedirtiyor." İşte tüm detaylar…

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Levent'teki evleri sosyal medyada gündem oldu. Çiftin 3 milyon TL'ye yeniledikleri söylenen villa, şıklığıyla olduğu kadar duvarlardaki sanat eserleriyle de 'aşk sarayı' dedirtiyor."

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!

Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirip, Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 Milyon TL değerindeki evine taşınmışlardı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!

Taşınmadan önce evi dekore ettiren çiftin tadilat için tam 3 Milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!

Yeni evinde mutlu bir yaşam süren Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde evinden çok net bir fotoğraf paylaşmıştı.

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