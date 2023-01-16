Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:23

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kesenin ağzını açtılar! Ünlü çiftin ‘aşk sarayı’ sosyal medyada gündem oldu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Demet Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti. Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirdiler ve Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine geçmek için kolları sıvadılar. Ünlü çift kesenin ağzını açtı. Evde Demet Özdemir'in zevklerine göre tadilat yaptırdı. Oğuzhan Koç, evleri için milyonluk bütçe ayırdı. Çiftin 3 milyon TL'ye yeniledikleri söylenen villa, şıklığıyla olduğu kadar duvarlardaki sanat eserleriyle de 'aşk sarayı' dedirtiyor." İşte tüm detaylar…