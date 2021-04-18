Deniz Seki'yi yakan İbrahim Tatlıses gafı! İbo Show'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...

İbrahim Tatlıses'in sevilen programı İbo Show'da bu haftaki konukları; Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl, İrem Derici ve Deniz Seki idi. Programda ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Deniz Seki'ye yönelik söyledikleri sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İbrahim Tatlıses, verdiği kilolarla gündemde olan Deniz Seki'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" deyince Deniz Seki, yine dillere düştü. Sosyal medya hesabından yapılan yorumlara yanıt veren Deniz Seki "İyi, kötü tüm yorumlarınızı görüyor ve hepsini sevgiyle karşılıyorum" dedi... İşte Deniz Seki'nin İbo Show'daki halleri...