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Haberler Galeri Deniz Seki'yi yakan İbrahim Tatlıses gafı! İbo Show'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 13:34

'yi yakan gafı! 'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...

'in sevilen programı 'da bu haftaki konukları; , , ve idi. Programda ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Deniz Seki'ye yönelik söyledikleri sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İbrahim Tatlıses, verdiği kilolarla gündemde olan Deniz Seki'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" deyince Deniz Seki, yine dillere düştü. Sosyal medya hesabından yapılan yorumlara yanıt veren Deniz Seki "İyi, kötü tüm yorumlarınızı görüyor ve hepsini sevgiyle karşılıyorum" dedi... İşte Deniz Seki'nin İbo Show'daki halleri...

Deniz Seki'yi yakan İbrahim Tatlıses gafı! İbo Show'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...

'in sevilen programı 'da bu haftaki konukları; , , ve idi.

Deniz Seki'yi yakan İbrahim Tatlıses gafı! İbo Show'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...

Programda ünlü şarkıcı 'in, 'ye yönelik söyledikleri sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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Deniz Seki'yi yakan İbrahim Tatlıses gafı! İbo Show'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...

, verdiği kilolarla gündemde olan 'ye "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" deyince Deniz Seki, yine dillere düştü.

Deniz Seki'yi yakan İbrahim Tatlıses gafı! İbo Show'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...

Sosyal medya hesabından yapılan yorumlara yanıt veren "İyi, kötü tüm yorumlarınızı görüyor ve hepsini sevgiyle karşılıyorum" dedi...

Deniz Seki'yi yakan İbrahim Tatlıses gafı! İbo Show'a konuk olan Deniz Seki yine dillere düştü...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu.

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