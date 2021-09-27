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Haberler Galeri Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 27.09.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 10:48

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap verdi. Sıfır makyaj hali ile görüntülenen Bülent Ersoy'un doğal hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap verdi.

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Diva, ölüm yıldönümünde bir kez daha anılan Zeki Müren'le ilgili de "Türkiye'ye böyle bir ses daha gelmez. Kendisini özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" dedi.

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Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Öte yandan, Bülent Ersoy, 'Benzemez Kimse Bize' programındaki tavırlarıyla gündeme gelmişti. Diva, sosyal medyada hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına katılarak yanıt vermişti.

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

Usta sanatçı, hakkında ortaya atılan 'yayına alkollü çıktı' ve 'estetik' iddialarına yanıt vermişti: Çok heyecanlandık canlı yayın olduğu için. Muhterem izleyicilerin beğenmeleri üzerine hazırlanan bir program, 'acaba ne diyecekler?' heyecanı...

Diva Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olanlar oldu! Sıfır makyaj hali sosyal medyanın diline düştü

"En başta yaratıcı olmak, üretici olmak, yerinde saymamak ve insanlara saygılı olmak gerekir. Yorumlar hep yapıldı 50 senedir. Bazılarını haklı gördüm, bazılarını haksız..."

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