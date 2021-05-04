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Haberler Galeri Doğal güzel zannedenler yıkıldı... Cesur pozlarıyla ilgi odağı olan Burcu Özberk de estetikli çıktı!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:46 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 07:49

Doğal güzel zannedenler yıkıldı... Cesur pozlarıyla ilgi odağı olan de estetikli çıktı!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından son olarak dizisi ile ekranlarda boy göstermişti. Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Sosyal medyada 6.2 milyon takipçisi olan da ilgi odağı oluyor. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk'in ortaya çıkan ise hayranlarını oldukça şaşırttı. Burcu Özberk'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi. İşte Çocukluk dizisi oyuncusu ...

Doğal güzel zannedenler yıkıldı... Cesur pozlarıyla ilgi odağı olan Burcu Özberk de estetikli çıktı!

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından son olarak dizisi ile ekranlarda boy göstermişti.

Doğal güzel zannedenler yıkıldı... Cesur pozlarıyla ilgi odağı olan Burcu Özberk de estetikli çıktı!

oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

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Doğal güzel zannedenler yıkıldı... Cesur pozlarıyla ilgi odağı olan Burcu Özberk de estetikli çıktı!

Sosyal medyada 6.2 milyon takipçisi olan 'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor.

Doğal güzel zannedenler yıkıldı... Cesur pozlarıyla ilgi odağı olan Burcu Özberk de estetikli çıktı!

Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu 'in ortaya çıkan ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

Doğal güzel zannedenler yıkıldı... Cesur pozlarıyla ilgi odağı olan Burcu Özberk de estetikli çıktı!

'i doğal güzel zanneden hayranları oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarını görünce "Burcu Özberk de estetik harikasıymış" demeden edemedi.

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