Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Doktorlar’ın Ela'sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:41

Doktorlar’ın Ela'sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

Yasemin Özilhan'ın setlere geri döneceği öne sürülmüştü. Önceki gün Bebeköy'de görüntülenen Özilhan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Özilhan 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi ve oyunculuğa ara verdi. Artık sosyetenin önemli isimlerinden olan Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Öte yandan; Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönen Yasemin Özilhan'ı görenler tanımakta zorlanıyor. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Doktorlar dizisiyle birçok ismin yıldızı parlamıştı. Doktorlar dizisi sayesinde Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Lüks yaşantısına dair sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapan Yasemin Özilhan, bu kez hakkında merak edilenleri açıkladı...

Doktorlar’ın Ela’sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

Yeniden ekranlara döneceği konuşulan Yasemin Özilhan, çıkan haberler hakkında konuştu. Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) şarkıcı Kutsi ile başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi ile hafızalara kazındı. Yayınlandığı dönemde oldukça popüler olan Doktorlar dizisi birçok ismin yıldızını parlatmıştı. Doktorlar dizisi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmayı başaran Yasemin Ergene (Yasemin Özilhan) güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Doktorlar’ın Ela’sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. Hayatı bir anda değişen Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doktorlar’ın Ela’sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

Milliyet'in haberine göre; Henüz böyle bir düşüncesinin olmadığını ifade eden ünlü isim, "Eşiniz İzzet Bey ekranlara dönme konusunda sizi destekliyor mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Doktorlar’ın Ela’sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?

Birkaç okuduğum senaryo var ama öyle kesin bir şey yok. Önceliğim çocuklar. İzzet karşı çıkmıyor. Her zaman, her işte beni destekler.

Doktorlar’ın Ela’sı olarak gönüllere taht kurmuştu! Yasemin Özilhan ekranlara geri mi dönüyor?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA