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Haberler Galeri Duygu Özaslan ile sevgilisi Can Maxim Mutaf'a evlilik öncesi haciz şoku! Bir anda kapıya dayandılar!
Giriş Tarihi: 09.08.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 13:59

Duygu Özaslan ile sevgilisi Can Maxim Mutaf'a evlilik öncesi haciz şoku! Bir anda kapıya dayandılar!

Ünlü fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Maxim Mutaf, yemekte Duygu Özaslan'a evlilik teklifi yapmış ve 'evet' cevabını almıştı. Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf çifti evlilik hazırlıklarına başladıkları bugünlerde haciz şoku yaşadı. Duygu Özaslan'ın sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz kondu.

Duygu Özaslan ile sevgilisi Can Maxim Mutaf’a evlilik öncesi haciz şoku! Bir anda kapıya dayandılar!

Ünlü fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Duygu Özaslan ile sevgilisi Can Maxim Mutaf’a evlilik öncesi haciz şoku! Bir anda kapıya dayandılar!

Tanışma yıl dönümlerinde sevgilisini yemeğe götüren Can Maxim Mutaf, yemekte Duygu Özaslan'a evlilik teklifi yapmış ve 'evet' cevabını almıştı.

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Duygu Özaslan ile sevgilisi Can Maxim Mutaf’a evlilik öncesi haciz şoku! Bir anda kapıya dayandılar!

Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf çifti evlilik hazırlıklarına başladıkları bugünlerde haciz şoku yaşadı.

Duygu Özaslan ile sevgilisi Can Maxim Mutaf’a evlilik öncesi haciz şoku! Bir anda kapıya dayandılar!

Duygu Özaslan'ın sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın, ailesine ait bazı borçlardan dolayı evine ve son model milyonluk Maserati arabasının üstüne haciz kondu.

Duygu Özaslan ile sevgilisi Can Maxim Mutaf’a evlilik öncesi haciz şoku! Bir anda kapıya dayandılar!

Takvim'in haberine göre; Bağdat Caddesi'ndeki evine gelen haciz memurlarını karşısında görünce şok geçiren ve üzülen Can Maxim Mutaf, şimdilerde mallarına yapılan hacizi kaldırmaya çalışıyormuş.

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