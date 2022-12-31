Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:52

Ebru Şahin hayranlarını ters köşe yaptı! 'Ebru Şahin nereli?' diye merak eden sevenleri şok oldu!

Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Ebru Şahin, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan Ebru şahin'in hakkında merak edilenler arasında ilk sırada nereli olduğu var? Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Ebru Şahin'in nereli olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ebru Şahin nereli? diye merak eden hayranları için derlediğimiz Ebru Şahin'in memleketi ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...