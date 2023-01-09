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Haberler Galeri Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! "Kocam bey lüks çanta almıştır"
Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 10:32

Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! "Kocam bey lüks çanta almıştır"

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü haberleri gündeme damga vurmuştu. Sağlık kontrolü yapılırken çağırılan polis memurlarına "Şikayetçi değilim, o benim kocam" dediği iddia edilen Ebru Şallı şiddet gördüğünü inkar etmişti. Olay sonrası Ebru Şallı'ya kendini affettirmek için kesenin ağzını açan Uğur Akkuş'un eşini hediyeye boğduğu konuşulmuştu. Ebru Şallı son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile adeta düşman çatlattı. Ebru Şallı, barışma hediyelerinden biri olan Hermes marka çantasını göstermek için elinden geleni yaptı. Ebru Şallı'nın çanta şovu alay konusu oldu...

Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! Kocam bey lüks çanta almıştır

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftten gelen şiddet haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! Kocam bey lüks çanta almıştır

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir dönem evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddia edilmişti. İddiaların ardından el ele kameralar karşısına çıkan çift son olarak şiddet haberleriyle gündeme gelmişti.

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Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! Kocam bey lüks çanta almıştır

Ebru Şallı'ya kendini affettirmek için kesenin ağzını açan Uğur Akkuş'un eşini hediyeye boğduğu konuşulmuştu. Ebru Şallı son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile adeta düşman çatlattı.

Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! Kocam bey lüks çanta almıştır

Ebru Şallı, barışma hediyelerinden biri olan Hermes marka çantasını göstermek için elinden geleni yaptı.

Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! Kocam bey lüks çanta almıştır

Ebru Şallı'nın çanta şovu alay konusu oldu... Masanın üstüne koyduğu çantasıyla poz veren Ebru Şallı'ya sosyal medyadan yorum yağdı. "Kocam bey lüks çanta almıştır" "Çantam ve ben yemek yiyoruz" yorumları yapılan Ebru Şallı fena ti'ye alındı.

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