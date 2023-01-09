Giriş Tarihi: 09.01.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 10:32

Ebru Şallı barışma hediyesi ile hava atayım derken alay konusu oldu! "Kocam bey lüks çanta almıştır"

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet gördüğü haberleri gündeme damga vurmuştu. Sağlık kontrolü yapılırken çağırılan polis memurlarına "Şikayetçi değilim, o benim kocam" dediği iddia edilen Ebru Şallı şiddet gördüğünü inkar etmişti. Olay sonrası Ebru Şallı'ya kendini affettirmek için kesenin ağzını açan Uğur Akkuş'un eşini hediyeye boğduğu konuşulmuştu. Ebru Şallı son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile adeta düşman çatlattı. Ebru Şallı, barışma hediyelerinden biri olan Hermes marka çantasını göstermek için elinden geleni yaptı. Ebru Şallı'nın çanta şovu alay konusu oldu...