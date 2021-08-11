Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!

Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarına hız kesmeden devam eden Ebru Şallı son olarak leopar desenli pozları ile takipçilerinden beğeni toplamıştı. Bikinili halleri ile dikkat çeken 44 yaşındaki Ebru Şallı'nın fit haline övgüler yağmıştı. Öte yandan son olarak paylaştığı sıfır makyaj hali ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya "Doğal güzel" yorumları yağdı. İşte güzelliğine güvenen Ebru Şallı'nın makyajsız hali...