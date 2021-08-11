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Haberler Galeri Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!
Giriş Tarihi: 11.08.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.08.2021 15:41

Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!

Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarına hız kesmeden devam eden Ebru Şallı son olarak leopar desenli pozları ile takipçilerinden beğeni toplamıştı. Bikinili halleri ile dikkat çeken 44 yaşındaki Ebru Şallı'nın fit haline övgüler yağmıştı. Öte yandan son olarak paylaştığı sıfır makyaj hali ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya "Doğal güzel" yorumları yağdı. İşte güzelliğine güvenen Ebru Şallı'nın makyajsız hali...

Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!

Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi.

Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!

Bikinili pozlarına hız kesmeden devam eden Ebru Şallı son olarak leopar desenli pozları ile takipçilerinden beğeni toplamıştı.

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Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!

Bikinili halleri ile dikkat çeken 44 yaşındaki Ebru Şallı'nın fit haline övgüler yağmıştı.

Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!

Öte yandan son olarak paylaştığı sıfır makyaj hali ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya "Doğal güzel" yorumları yağdı.

Ebru Şallı cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj poz veren Ebru Şallı farklı görüntüsüyle şaşırttı!

İşte güzelliğine güvenen Ebru Şallı'nın makyajsız hali...

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