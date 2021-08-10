Ekranlara dönen Zahide Yetiş’in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş’in oğlu Aras babasının kopyası...

Atv ekranlarına yeni programı ile dönen Zahide Yetiş sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sevilen sunucu Zahide Yetiş'i oldukça özleyen hayranları sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdırdı. 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş, 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş oğlunu bir an bile yanından ayırmıyor. Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte ilgi ıdağı olan Zahide Yetiş'in oğlu Aras...