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Haberler Galeri Ekranlara dönen Zahide Yetiş'in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş'in oğlu Aras babasının kopyası...
Giriş Tarihi: 10.08.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 11:08

Ekranlara dönen Zahide Yetiş'in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş'in oğlu Aras babasının kopyası...

Atv ekranlarına yeni programı ile dönen Zahide Yetiş sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sevilen sunucu Zahide Yetiş'i oldukça özleyen hayranları sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdırdı. 2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş, 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş oğlunu bir an bile yanından ayırmıyor. Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte ilgi ıdağı olan Zahide Yetiş'in oğlu Aras...

Ekranlara dönen Zahide Yetiş’in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş’in oğlu Aras babasının kopyası...

Atv ekranlarına yeni programı ile dönen Zahide Yetiş sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ekranlara dönen Zahide Yetiş’in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş’in oğlu Aras babasının kopyası...

Sevilen sunucu Zahide Yetiş'i oldukça özleyen hayranları sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdırdı.

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Ekranlara dönen Zahide Yetiş’in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş’in oğlu Aras babasının kopyası...

2014 yılında iş adamı Cem Arısoy ile evlenen Zahide Yetiş, 2018 yılında evliliğinin ilk meyvesi Aras'ı kucağına almıştı.

Ekranlara dönen Zahide Yetiş’in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş’in oğlu Aras babasının kopyası...

Sosyal medya hesabından oğlu Aras ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş oğlunu bir an bile yanından ayırmıyor.

Ekranlara dönen Zahide Yetiş’in oğlu Aras ilgi odağı oldu! Zahide Yetiş’in oğlu Aras babasının kopyası...

Zahide Yetiş'in oğlu Aras'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte ilgi ıdağı olan Zahide Yetiş'in oğlu Aras...

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