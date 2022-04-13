Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:56

Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 'Kurt Efe'ye kavuşmasına sayılı günler kala...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e şimdilerde teklif yağıyor. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer karnı burnunda pozları ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' ismini koyacak olan çift gündemden düşmüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan, dijital projelere yoğunlaşan ve baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ doğaya olan düşkünlüğünü ile biliniyor. Tatlıtuğ, kendisine bir elektrikli araç satın aldı. Fiyatı dudak uçuklattı.