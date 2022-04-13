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Haberler Galeri Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 'Kurt Efe'ye kavuşmasına sayılı günler kala...
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:56

Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 'Kurt Efe'ye kavuşmasına sayılı günler kala...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e şimdilerde teklif yağıyor. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer karnı burnunda pozları ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Doğacak bebeklerine 'Kurt Efe' ismini koyacak olan çift gündemden düşmüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan, dijital projelere yoğunlaşan ve baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ doğaya olan düşkünlüğünü ile biliniyor. Tatlıtuğ, kendisine bir elektrikli araç satın aldı. Fiyatı dudak uçuklattı.

Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in ’Kurt Efe’ye kavuşmasına sayılı günler kala...

Doğaya düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisi için elektrikli araç aldı.

Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in ’Kurt Efe’ye kavuşmasına sayılı günler kala...

Şehrin kalabalığından çıkıp Kemerburgaz'da bir evde oturan ünlü oyuncu, çekimlerden kalan zamanlarda karavanıyla kamp yapıp, doğa sevgisini gösteriyor.

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Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in ’Kurt Efe’ye kavuşmasına sayılı günler kala...

Posta'nın haberine göre; Tatlıtuğ'un yeni aracı için 5 milyon TL ödediği iddia edildi.

Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in ’Kurt Efe’ye kavuşmasına sayılı günler kala...

Öte yandan; Tatlıtuğ'un bağışladığı 1970'ler modeli Japon yapımı güneş gözlüğü Seyrantepe'deki düzenlen 'Mücevher Müzayedesi'nde satışa çıkarıldı.

Elektrikli aracının fiyatı dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in ’Kurt Efe’ye kavuşmasına sayılı günler kala...

Müzayedeyi, Müzayedeci Uğur Batur gerçekleştirirken, davetliler yoğun ilgi gösterdi. Açılış fiyatı 10 bin TL olan güneş gözlüğü 25 bin liraya satıldı.

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