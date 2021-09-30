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Haberler Galeri Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün'ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...
Giriş Tarihi: 30.09.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 10:37

Emine Ün'ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün'ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün’ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz günlerde annesini koronavirüs nedeni ile yitiren Emine Ün büyük bir acı ile sarsılmıştı.

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün’ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay da en az kendisi kadar dikkat çekiyor.

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Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün’ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı.

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün’ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...

Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte şimdilerde 17 yaşında olan, Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru Kınay güzelliğiyle adeta büyüledi! İşte Emine Ün’ün kızı Duru ile beğeni yağan pozları...

Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Düğüne Emre Kınay, kızı Duru ile birlikte katılmıştı.

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