Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ünlü manken Çağla Şıkel'den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan şarkıcı Emre Altuğ yeni bir aşka yelken açtı. Emre Altuğ ile Burcu Çağrı'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı ile ilişki yaşadığı Çağrı'nın paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti. Emre Altuğ ise Burcu Çağrı ile aşk yaşamadıklarını söyleyerek kesin bir dille haberleri yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un şimdi ise model Nazlı Eker ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İşte Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi Nazlı Eker ...