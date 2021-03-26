Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

'un gizemli sevgilisi ! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ünlü manken Çağla Şıkel'den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı. Emre Altuğ ile 'nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emre Altuğ'un eski manken Burcu Çağrı ile yaşadığı Çağrı'nın paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti. Emre Altuğ ise Burcu Çağrı ile yaşamadıklarını söyleyerek kesin bir dille haberleri yalanlamıştı. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un şimdi ise model ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İşte Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi Nazlı Eker ...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 06:13 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 06:18
Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

, ile yaşadığı yönündeki iddiaları, "Benim o kişiyle hiçbir ilgim yok. Çıkan haberler doğru değil" diyerek yalanlamıştı. Ünlü şarkıcının, model ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

Hürriyet'in haberine göre; 'in eski eşi 'un gizemli sevgilisi .

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

İddialara göre magazin programlarında sık sık bahsedilen bu gizemli ...

Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

Modellik yapan, TV dizilerinde rol alan , müzik dünyasına adım atmak için de stüdyoya girmiş...

Emre Altuğ'un gizemli sevgilisi ortaya çıktı! Çağla Şıkel'den sonra bakın gönlünü kime kaptırdı!

İşte 'un gizemli sevgilisi ...

SON DAKİKA