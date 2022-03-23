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Haberler Galeri Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 23.03.2022 07:13 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 07:17

Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den aşk açıklaması geldi!

Geçtiğimiz günlerde dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e mi döndü? Bir dönem yine sette tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin hakkında yeniden aşk yaşamaya başladıkları haberleri gündeme gelmişti. 2014 yılında ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in sosyal medyada takipleşmesi, magazin kulislerini hareketlendirdi. Akıllara "Aşk yeniden mi?" soruları geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi. Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?

EVREN ABDULLAHOĞLU
Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi!

Kerem Bürsin'in (34), final yapan romantik komedi türündeki 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi kafaları karıştırdı.

Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi!

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU

2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin, Twitter'da yeniden takipleşmesi hayranlarını sevindirdi.

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Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi!

Bir yıl birlikte olan oyuncular, 2014 yılında ilişkilerini noktalamıştı. O dönem evlenecekleri konuşulan çiftin, başka projelerde yer almaları nedeniyle birbirlerine zaman ayıramadıkları için ayrıldığı iddia edilmişti.

Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi!

Tanrısevsin ve Bürsin'in takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi!

Geçtiğimiz günlerde dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e mi döndü? Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

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