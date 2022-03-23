Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte? Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin’den aşk açıklaması geldi!

Giriş Tarihi: 23.03.2022 07:13
Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
07:17
Geçtiğimiz günlerde dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Hande Erçel ile yollarını ayıran Kerem Bürsin, eski aşkı Yağmur Tanrısevsin'e mi döndü? Bir dönem yine sette tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin hakkında yeniden aşk yaşamaya başladıkları haberleri gündeme gelmişti. 2014 yılında ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in sosyal medyada takipleşmesi, magazin kulislerini hareketlendirdi. Akıllara "Aşk yeniden mi?" soruları geldi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi. Eski aşıklar Kerem Bürsin ile Yağmur Tanrısevsin yeniden mi birlikte?