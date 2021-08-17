Esra Ceyhan aldığı kilolar sonrası değişimi ile şaşırttı! Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan’ı tanımakta zorlandılar...

Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan Esra Ceyhan'ın son hali hayranlarını şaşırttı. Güzel sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 52 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali ve ünlülerin eski ve yeni halleri...