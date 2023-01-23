Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:37

Estetiği abartan Azeri kızı Günel bambaşka biri olmuştu! Siz bir de Günel Zeynalova'nın güzeller güzeli annesi görün!

Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu tanımak neredeyse imkansız. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. ''Oy Didem'' şarkıcı ile akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni yağan Azeri kızı Günel Zeynalova güzelliğiyle dudak uçuklattı. Geçtiğimiz günlerde estetiklerini kabul etmeyen ve abartıldığını söyleyen Günel Zeynalova gündem olmuştu. Azeri kızı Günel'in değişimi konuşulurken annesi ile pozu dikkat çekti. Azeri kızı Günel Zeynalova'nın annesi güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte Azeri kızı Günel'in son hali ve Günel Zeynalova'nın annesi ile beğeni yağan pozları...