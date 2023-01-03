Estetik mağduru şarkıcı Kuşum Aydın tanınmaz halde! "2023'te yenileneceğim, kesilecek yerlerim var" diyen Kuşum Aydın'ı kimse tanıyamadı!

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Kuşum Aydın, sosyal medyada gündem oldu. Şarkıları ve bir dönem yaptığı televizyon programlarıyla adından söz ettiren Kuşum Aydın lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular zaman zaman hakkında çıkan haberlerle ve yaptırdığı estetiklerle de çok konuşulmuştu. Yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle çok pişman olan ve ekranlara küsen şarkıcı Aydın son olarak katıldığı bir gecede ortaya çıktı. "2023'te yenileneceğim, kesilecek yerlerim var" diyen Kuşum Aydın'ın son hali üzdü...