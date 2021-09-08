Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görenler "E Karan tıpkı annesinin kopyasıymış" demeden edemedi...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hiç kuşkusuz son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi. Yeni sozunda ekranlarda olacak olan ikiliden Fahriye Evcen uzun bir aradan sonra ilk kez bir dizide yer almanın heyecanını yaşıyor. Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit sevimli halleriyle ilgi odağı olmayı başardı. Karizması ile babası Burak Özçivit'e benzetilen hatta Karan'ı dedesi Bülent Özçivit'e benzetenlerin sayısı da oldukça fazla. Peki Karan'ın tıpkı annesi Fahriye Evcen'in küçüklüğüne benzediğini söylesek... Fahriye Evcen'in çocukluk halini görenler fikrini değiştiriyor. Fahriye Evcen'in çocukluk haline "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağıyor... İşte güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk hali...