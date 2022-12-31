Giriş Tarihi: 31.12.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 14:21

Fenomen Danla Bilic'in estetikleri saymakla bitmiyor! Danla Bilic'in estetik öncesi ve sonrası fotoğrafları olay oldu!

Çektiği makyaj videolarıyla bir anda yıldızı parlayan ünlü fenomen Danla Bilic'i şimdilerde Instagram'da 5.7 milyon kişi takip ediyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları arasında yer alan Youtube içerik üreticisi Danla Bilic, sosyal medyada gündem oldu. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile oldukça zayıflayan ve sonrasında birden fazla estetik operasyonda geçiren Danla Bilic'in, sosyal medyada sık sık öncesi ve sonrası fotoğrafları dolaşıyor. Daha önce geçirdiği estetik operasyon sayısını 4 olarak açıklayan Danla Bilic'in son hali yine gündem oldu. Danla Bilic'in paylaşımlarında yüzündeki değişim dikkatli gözlerden kaçmadı. Peki Danla Bilic yine mi estetik yaptırdı? İşte Danla Bilic'in estetik operasyonlar sonrası geçirdiği büyük değişimi…