Giriş Tarihi: 19.09.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 12:12

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros sahne aldığı düğünden yaka paça kovuldu! Uyuşturucu madde iddiası!

Evleneceksen Gel programı ile adını duyuran fenomen gelin adayı Solmaz Çiros kalça danslarıyla ünlenmişti. Abartılı kıyafetleri, dans figürleri ve aldığı kilolarla artık bambaşka bir görünüme sahip olan Solmaz Çiros, düğünlerde sahneye çıkıyor. Son olarak Almanya'da katıldığı bir düğün ile gündeme gelen Solmaz Çiros hakkında uyuşturucu madde kullandığı yönünde iddialarda bulunuldu. Düğünden yaka paça kovulan Solmaz Çiros'un görüntüleri ortaya çıktı. Düğün sahibi 2500 euro verdiğini söylediği Solmaz Çiros'uuyuşturucu madde kullandığı yönündeki iddialarıyla düğünden kovdu. İşte Solmaz Çiros'un sahneden kovulduğu o anlar...