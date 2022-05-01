Fındık Kurdu Berna olarak biliniyordu... Fındık kurdu büyüdü güzeller güzeli bir genç kız oldu! İşte Berna Karagözoğlu’nun son hali!

Giriş Tarihi: 01.05.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 10:13

'Bir Şarkısın Sen' adlı yarışmada tanıdığımız ve 'Fındık kurdu' lakaplı Berna Karagözoğlu, aradan geçen zamanda büyüyüp genç kız oldu. Berna Karagözoğlu'nun son halini gören gözlerine inanamıyor. Berna Karagözoğl'nun yıllar içindeki değişimi görenleri adeta şoke etti. Berna Karagözoğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Berna Karagözoğlu, son olarak bir darp haberiyle gündeme geldi. Berna Karagözoğlu, Beşiktaş'ta bulunan bir restorana gitti. Yanında menajeri ve arkadaşıyla birlikte restoranda yemek yiyen şarkıcı, yan masasında oturan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre yan masada oturan gençler şarkıcıya sinkaflı küfürler etmeye başladı. İki grup arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İşte Berna Karagözoğlu'nun başına gelenlerin tüm ayrıntıları…