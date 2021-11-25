Fransız askısı ile yüzünü gerdiren Songül Karlı imaj tazeledi! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın son hali "Bu da kim?" dedirtti!

Ünlü türkücü Songül Karlı yine değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Geçtiğimiz hafta sonu tatil kaçamağı yapan Songül Karlı'nın makyajsız halleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. Sık sık imaj değiştiren 48 yaşındaki Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı. İşte yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen Songül Karlı'nın yeni imajı... İşte Songül Karlı'nın son hali...