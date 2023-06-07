Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! 'Aşkım Olayım' şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor
Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 12:42

Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! 'Aşkım Olayım' şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu ünlüler dünyasını da sevince boğdu. Statta yerini alan ünlüler arasında Pelin Karahan, Burcu Özberk, şarkıcı Berkay, Şevval Şahin, Pelin Öztekin de vardı. Kutlamalara Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın da katılmıştı. Simge Sağın'ın tuttuğu takımı duyanlar şaşkınlığını gizlemedi. Bakın Simge Sağın hangi takımı tutuyor!

Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! ’Aşkım Olayım’ şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor

Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu sanat dünyasını da sevince boğdu. Simge Sağın, stadyumda Icardi ile 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi.

Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! ’Aşkım Olayım’ şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor

Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği şampiyonluk gecesinde yerlerinde duramadı. Çift, her golün ardından çığlıklar atıp eğlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! ’Aşkım Olayım’ şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor

Demet Akalın, kızı Hira ve eşi Okan Kurt, kutlamalara katıldı. Akalın, "Kızım için maça gidiyoruz" dedi ve yaşananları an be an paylaştı.

Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! ’Aşkım Olayım’ şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor

Sarı-kırmızılıların kutlamalarında yer alan Aleyna Tilki, sahneye Bafetimbi Gomis ve çocuklarıyla çıktı. Tüm stat hep bir ağızdan 'O Sen Olsan Bari' adlı şarkıyı söyledi.

Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! ’Aşkım Olayım’ şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor

Pelin Karahan, kutlamalar için özel hazırlandı.

SON DAKİKA