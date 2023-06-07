Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:23
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
12:42
Galatasaray’ın şampiyonluğu sanat dünyasını sevince boğmuştu! 'Aşkım Olayım' şarkısıyla kutlamalar damga vurdu! Simge Sağın ise bakın hangi takımı tutuyor
Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu ünlüler dünyasını da sevince boğdu. Statta yerini alan ünlüler arasında Pelin Karahan, Burcu Özberk, şarkıcı Berkay, Şevval Şahin, Pelin Öztekin de vardı. Kutlamalara Mauro Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısının sahibi Simge Sağın da katılmıştı. Simge Sağın'ın tuttuğu takımı duyanlar şaşkınlığını gizlemedi. Bakın Simge Sağın hangi takımı tutuyor!