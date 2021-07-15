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Haberler Galeri Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Gamze Erçel adeta oyuncu kardeşi Hande Erçel'e rakip!
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:15

Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Gamze Erçel adeta oyuncu kardeşi Hande Erçel'e rakip!

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Erçel, her hareketiyle sosyal medyada yakın markaja alınıyor. Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı. Erçel'in kazancı dudak uçuklatırken, fenomenin neredeyse oyuncu kardeşine rakip olduğu öğrenildi!

Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Gamze Erçel adeta oyuncu kardeşi Hande Erçel'e rakip!

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Gamze Erçel adeta oyuncu kardeşi Hande Erçel'e rakip!

Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Erçel, her hareketiyle sosyal medyada yakın markaja alınıyor.

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Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Gamze Erçel adeta oyuncu kardeşi Hande Erçel'e rakip!

Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor.

Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Gamze Erçel adeta oyuncu kardeşi Hande Erçel'e rakip!

Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.

Gamze Erçel'in paylaşım başına elde ettiği kazanç dudak uçuklattı! Gamze Erçel adeta oyuncu kardeşi Hande Erçel'e rakip!

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL aldığı söyleniyor.

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