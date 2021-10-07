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Haberler Galeri Gamzeli güzel İclal Aydın'ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın'ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!
Giriş Tarihi: 07.10.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 09:40

Gamzeli güzel İclal Aydın'ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın'ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan İclal Aydın, kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı kitaplara ayıran ve Urla'da sakin bir hayat süren İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de adından söz ettirmişti. İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın 19 yaşındaki kızı Lal ile pozunu paylaşınca sosyal medyadan beğeni yağdı. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın kızı Lal ile pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Gamzeli güzel İclal Aydın’ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan İclal Aydın, kızı Lal'in sürpriz doğum günü kutlaması ile duygusal anlar yaşamıştı. Zamanının büyük bölümü yazdığı kitaplara ayıran ve Urla'da sakin bir hayat süren İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de adından söz ettirmişti.

Gamzeli güzel İclal Aydın’ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü.

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Gamzeli güzel İclal Aydın’ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. 50 yaşındaki İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü.

Gamzeli güzel İclal Aydın’ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

İclal Aydın son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. İclal Aydın 19 yaşındaki kızı Lal ile pozunu paylaşınca sosyal medyadan beğeni yağdı.

Gamzeli güzel İclal Aydın’ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın kızı Lal ile pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

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