Gamzeli güzel İclal Aydın’ın kızı Lal ile paylaşımına beğeni yağdı... İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın kızı Lal ile pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...