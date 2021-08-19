Genç oyuncu Birsu Demir’den teknede sırılsıklam poz! Alemin Kıralı’nın Oben’ini bir de şimdi görün!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncuBirsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tatil paylaşımı yapan Birsu Demir teknede mayokinisi ile sırılsıklam poz verdi. Mayolu pozlarını ardı ardına paylaşan Birsu Demir'e takipçilerinden ateş emojisi yağdı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in iddialı pozları...