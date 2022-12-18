Giriş Tarihi: 18.12.2022 07:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 07:55

Genç popçu Aleyna Tilki’nin 'Gülşen' tarzı! Göğüslerine siyah çiçek taktı ardından küvet pozu verdi...

Son olarak ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyuran genç popçu Aleyna Tilki yine rahat duramadı. Cüretkar pozlarını ardı ardına paylaşan Aleyna Tilki'ye yine çıplaklık eleştirileri yağdı. Sürekli iç çamaşırlı pozlar paylaşan, sonra da bu konunun çok konuşulmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Aleyna Tilki son olarak göğüs uçlarını çiçek ile kapattığı pozları ile boy gösterdi. Daha önce Gülşen'in sahnesinde giydiği ve abartılı çıplaklık olarak yorumlanan sözde kıyafet ile poz veren Aleyna Tilki "Yakında sürpriz var" dedi. Aleyna Tilki hızını alamayıp küvet pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Aleyna Tilki'nin küvet pozu...