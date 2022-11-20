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Haberler Galeri "Gençlik iksiri mi buldun?" Şarkıcı Bendeniz'in son hali görenlerin ağızını açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:52

"Gençlik iksiri mi buldun?" Şarkıcı Bendeniz'in son hali görenlerin ağızını açık bıraktı!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor... Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Adeta yıllar tersine akmış" demeden edemiyor. İşte şarkıcı Bendeniz'in son hali...

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenlerin ağızını açık bıraktı!

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu.

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenlerin ağızını açık bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Bendeniz paylaşımları ile hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor.

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Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenlerin ağızını açık bıraktı!

Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor...

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenlerin ağızını açık bıraktı!

Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor...

Gençlik iksiri mi buldun? Şarkıcı Bendeniz’in son hali görenlerin ağızını açık bıraktı!

Ünlü şarkıcı Bendeniz, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda hakkında merak edilenleri açıklamıştı.

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