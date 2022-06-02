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Haberler Galeri Gönül Dağı'nın Asuman'ı tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 06:26 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 06:41

Gönül Dağı'nın Asuman'ı tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu. Gönül Dağı dizisinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde alan Hazal Çağlar tekne pozunu takipçileriyle paylaştı. Gönül Dağı'nın Asuman Hazal Çağlar güzelliğiyle parmak ısırttı. İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın Instagram halleri sosyal medyayı salladı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın tekne pozları...

Gönül Dağı’nın Asuman’ı tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!

İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!

Gönül Dağı dizisi 2. sezona oldukça konuşulan bir bölüm ile veda etmişti.

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Gönül Dağı’nın Asuman’ı tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır?

Gönül Dağı’nın Asuman’ı tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!

Sezon finalinde Asuman ve Ramazan'ın düğünü dikkat çekerken, Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması çarpıcı gelişmelerden oldu. Gönül Dağı'nda kaza geçiren Dilek'in ölümü ve bebeğin kurtulması yüreklere dokundu.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı tekne pozu ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Hazal Çağlar zarafetini konuşturdu!

Gönül Dağı dizisinin sezon finalinin ardından soluğu tatilde alan Hazal Çağlar tekne pozunu takipçileriyle paylaştı.

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