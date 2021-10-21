Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu tanımakta zorlandı! Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliğini konuştu!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 06:18

Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu tanımakta zorlandı! Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliğini konuştu!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu tanımakta zorlandı! Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi ile benzerliğini konuştu!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu.

Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu tanımakta zorlandı! Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi ile benzerliğini konuştu!

Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu tanımakta zorlandı! Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi ile benzerliğini konuştu!

Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu tanımakta zorlandı! Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi ile benzerliğini konuştu!

Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor.

Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu tanımakta zorlandı! Sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi ile benzerliğini konuştu!

İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

SON DAKİKA